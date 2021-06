El ocho de marzo de 1976 la Guardia Civil asesinó al joven trabajador VICENTE ANTON FERRERO, pero la violencia de las fuerzas de ocupación, Guardia Civil y Policía con la colaboración de la Ertzaintza, no solo siguen ocupando y reprimiendo nuestros pueblos, sino que han sido protagonistas de una represión dura y dolorosa con consecuencias muy graves. Es decir, la represión en nuestro pueblo, BASAURI, no ha tenido tregua a lo largo de estos 40 años: han matado a 10 personas, la última Iñigo Cabacas, han dejado heridos de bala y pelotazos a 21 personas, han detenido a cerca de mil personas, han torturado a cientos de personas, han usado la guerra sucia, han golpeado, multado, personas que se han tenido que exiliar, etc.

Este balance, desde que a Vicente Anton Ferrero lo mataron hasta el día de hoy, tiene unos responsables que son las fuerzas de ocupación y no podemos construir una Euskal Herria libre, independiente y socialista si no echamos a la Guardia Civil y a la Policía de nuestra tierra. Asimismo la Ertzaintza tendrá que ser depurada y se le pedirán responsabilidades. Pero seguimos siendo un pueblo vivo, que con su lucha contra la opresión nacional y la explotación de la clase trabajadora nos llevará a la victoria.

Vicente Anton Ferrero gogoan zaitugu.

Policia, Guardia Civil ¡¡¡Alde hemendik!!! ¡¡¡Que se vayan!!!

AMNISTIA ETA ASKATASUNA

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua